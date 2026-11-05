Gold Rate Today: सोने की कीमतों में बड़ा उछाल, 22 और 24 कैरेट का ताजा रेट जान चौंक जाएंगे

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार में सोने की कीमतों को लेकर नया रेट जारी कर दिया गया है। पाटलीपुत्र सर्राफा संघ की ओर से 5 नवंबर 2026 को जारी रेट लिस्ट के अनुसार, 24 कैरेट (9999) सोने की कीमत 14,430 रुपये प्रति ग्राम दर्ज की गई है।

वहीं, 24 कैरेट (9950) सोने का भाव 14,350 रुपये प्रति ग्राम है। सोने की खरीदारी की योजना बना रहे लोगों के लिए अलग-अलग कैरेट के ताजा भाव जानना जरूरी है। 24 कैरेट सोने का ताजा भाव सर्राफा संघ की रेट लिस्ट के मुताबिक, 24 कैरेट 9999 शुद्धता वाले सोने का भाव 14,430 रुपये प्रति ग्राम है। जबकि 9950 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने की कीमत 14,350 रुपये प्रति ग्राम तय की गई है। यह शुद्ध सोने की दर है।

22 कैरेट और 18 कैरेट गोल्ड के रेट आभूषणों के लिए इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने की बिक्री दर 13,220 रुपये प्रति ग्राम है। इसकी खरीद दर 12,820 रुपये प्रति ग्राम दर्ज की गई है। वहीं, 18 कैरेट सोने की बिक्री दर 10,825 रुपये और खरीद दर 10,500 रुपये प्रति ग्राम है।