डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह (Anant Singh Daughter Wedding) की 25 नवंबर को होने वाली शादी इन दिनों पूरे बिहार में चर्चा का विषय बनी हुई है।

इस विवाह समारोह की भव्यता और राजशाही तैयारियों के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है।

वरिष्ठ समाजवादी नेता शिवानंद तिवारी ने इस बेतहाशा खर्च पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे बिहार के गरीबों के जख्मों पर नमक छिड़कने वाला कृत्य करार दिया है।

'धन का प्रदर्शन अश्लील'

शिवानंद तिवारी ने फेसबुक पर बिना किसी का नाम लिए इस आयोजन पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने लिखा कि भले ही राजधानी में विकास की चमक और बड़ी सड़कें दिखती हों, लेकिन बिहार की जमीनी हकीकत आज भी बेहद भयावह है।

उन्होंने लिखा कि राज्य के करीब 40 से 45 फीसदी बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। ऐसे गरीब प्रदेश में एक शादी के नाम पर अकूत संपत्ति का यह दिखावा बेहद भद्दा और अश्लील प्रतीत होता है। यह सीधे तौर पर गरीबों की बेबसी का मजाक उड़ाने जैसा है।

सीएम सम्राट चौधरी और मंत्रियों पर तंज इस शाही शादी में शिरकत करने वाले राजनेताओं को भी तिवारी ने आड़े हाथों लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य वीआईपी मेहमानों की संभावित मौजूदगी पर तंज कसते हुए कहा कि जब सत्ता शीर्ष पर बैठे लोग ऐसे आयोजनों का हिस्सा बनते हैं, तो वे अनजाने में ही समाज में धन के इस अश्लील दिखावे को सही ठहराने का काम करते हैं।

4 लाख मेहमान, 50 लाख मिठाइयां और राजस्थानी मंच अनंत सिंह ने अपनी बेटी की शादी के लिए समर्थकों को खुला निमंत्रण दिया है। बताया गया कि करीब 10 बीघा जमीन पर राजा-महाराजाओं के महल की तर्ज पर भव्य पंडाल सजाया गया है। वहीं, राजस्थानी शैली में 100 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा विशाल मंच तैयार किया गया है।