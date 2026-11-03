Sabrang Film Awards 2026: 'टुनटुन' बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म, चिंटू और अंजना सिंह ने जीते बेस्ट एक्टर-एक्ट्रेस अवॉर्ड

डिजिटल डेस्क, पटना। Sabrang Film Awards 2026: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सितारों का जमावड़ा मुंबई में लगा, जहां 11वें सबरंग फिल्म अवॉर्ड्स 2026 का भव्य आयोजन किया गया। 31 अक्टूबर को मलाड वेस्ट स्थित अथर्वा इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित समारोह में फिल्मकार रत्नाकर कुमार की फिल्म ‘टुनटुन’ ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अपने नाम किया।

वहीं, सुपरस्टार प्रदीप पांडेय चिंटू को फिल्म ‘आंखें’ के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अंजना सिंह को फिल्म ‘कुश्ती’ के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवॉर्ड मिला। इस समारोह में भोजपुरी सिनेमा के कलाकारों के साथ फिल्मकारों, तकनीशियनों और जनसंपर्क से जुड़े लोगों को भी सम्मानित किया गया। जनसंपर्क के क्षेत्र में योगदान के लिए रंजन सिन्हा को सर्वश्रेष्ठ पीआरओ का पुरस्कार दिया गया। समारोह में पुरस्कारों के साथ रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी दर्शकों का मनोरंजन किया। मनोज तिवारी से अवधेश मिश्रा तक, कई सितारों की रही मौजूदगी 11वें सबरंग फिल्म अवॉर्ड्स में अभिनेता और सांसद मनोज तिवारी, अभिनेता अवधेश मिश्रा, यश कुमार समेत भोजपुरी फिल्म जगत की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं। समारोह में कलाकारों और फिल्मकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से कार्यक्रम को यादगार बनाया।

आयोजक कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि सबरंग फिल्म अवॉर्ड्स भोजपुरी सिनेमा से जुड़े कलाकारों, तकनीशियनों और अन्य प्रतिभाओं को सम्मानित करने का मंच है। उन्होंने इसे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए फिल्मफेयर जैसा सम्मान बताते हुए कहा कि लगातार 11वें वर्ष आयोजन होना इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है। आयोजक ने सभी सहयोगियों का जताया आभार कुलदीप श्रीवास्तव ने आयोजन को सफल बनाने में सहयोग देने वाले कलाकारों, फिल्मकारों, तकनीशियनों, अतिथियों और दर्शकों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग और प्यार से यह आयोजन लगातार 11वें वर्ष सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।