'जैसे बरसात में मेढ़क निकलते हैं वैसे ही छठ के टाइम राज ठाकरे', MNS चीफ पर भड़कीं रोहिणी आचार्य

डिजिटल डेस्क, पटना। महाराष्ट्र में छठ महापर्व के आयोजन को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे की टिप्पणी ने बिहार और महाराष्ट्र के बीच राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है।

प्रशांत किशोर के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सुपुत्री रोहिणी आचार्य ने राज ठाकरे पर जोरदार सियासी हमला किया है।

सुर्खियों में बने रहने का हथकंडा: रोहिणी

राज ठाकरे की तुलना 'बरसाती मेंढक' से करते हुए रोहिणी आचार्य ने कहा कि जिस तरह मानसून आते ही मेंढक बाहर निकल आते हैं, ठीक उसी प्रकार छठ पर्व के नजदीक आते ही राज ठाकरे का बयानबाजी शुरू हो जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनसे प्रमुख महज मीडिया की सुर्खियां बटोरने और चर्चा में बने रहने के लिए ऐसी बयानबाजी करते हैं।

रोहिणी ने आगे कहा कि महाराष्ट्र भी देश का अभिन्न अंग है और भारत का प्रत्येक नागरिक देश के किसी भी कोने में बसने, अपनी आस्था के अनुसार पर्व मनाने और चुनाव लड़ने का संवैधानिक अधिकार रखता है। छठ पर की गई टिप्पणी को बिहारवासियों की धार्मिक भावनाओं का अपमान बताते हुए उन्होंने राज ठाकरे को 'दंगाई' करार दिया और ऐसे लोगों को तवज्जो न देने की बात कही। भाजपा नेतृत्व से मांगा जवाब इस विवाद के बीच रोहिणी आचार्य ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को भी कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा के तमाम दिग्गज नेता छठ पर्व के अवसर पर सोशल मीडिया के जरिए देशवासियों को बधाई देते हैं, ऐसे में उन्हें राज ठाकरे के इस बयान पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए।

उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल दागते हुए मांग की कि महाराष्ट्र में रह रहे उत्तर भारतीयों और बिहार के लोगों को बिना किसी डर के अपना त्योहार मनाने की पूरी स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाए। क्या है पूरा विवाद? गौरतलब है कि राज ठाकरे के नेतृत्व वाली मनसे ने मुंबई में छठ पूजा के सार्वजनिक आयोजनों पर कड़ा ऐतराज जताया है। पार्टी ने मुंबई पुलिस को एक पत्र सौंपकर बाणगंगा क्षेत्र में छठ पूजा की अनुमति न देने की मांग की है। मनसे का तर्क है कि गिरगांव चौपाटी और अन्य तटीय इलाकों में पूजा के बाद भारी गंदगी फैलती है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है।