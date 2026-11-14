'सुर्खियों में रहने के लिए यूपी-बिहार को निशाना बनाते हैं राज ठाकरे', छठ पूजा विवाद पर भड़के प्रशांत किशोर

डिजिटल डेस्क, पटना। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे द्वारा छठ पूजा को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर की गई पोस्ट के बाद सियासी पारा चढ़ गया है।

इस मामले पर अब जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए राज ठाकरे पर सीधा हमला बोला है।

पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर ने राज ठाकरे की राजनीति पर सवाल उठाए और कहा कि उन्हें सुर्खियों में बने रहने की आदत है।

उन्होंने कहा कि जब राज ठाकरे पर कोई ध्यान नहीं देता, तो वे जानबूझकर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के खिलाफ टिप्पणी करके मीडिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं।

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प्रशांत किशोर ने तीखे लहजे में कहा कि ऐसे लोगों को कोई अहमियत या मंच नहीं देना चाहिए। उनका एकमात्र एजेंडा किसी भी तरह से मीडिया की सुर्खियों में बने रहना है।