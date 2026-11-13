'मैं कल से उन्हें ऋषि-मुनि नहीं बताने लगूंगा', बिहार सीएम से मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर ने तोड़ी चुप्पी

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर (पीके) की हालिया मुलाकात की तस्वीर सामने आने के बाद राज्य के सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है।

इस पर स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रशांत किशोर ने इसे महज एक सामान्य सामाजिक और राजनीतिक शिष्टाचार करार दिया है।

श्राद्ध कार्यक्रम में हुई थी संयोगवश भेंट

शुक्रवार को पटना में पत्रकारों से बात करते हुए बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर ने बताया कि गुरुवार को वह एक श्राद्ध कर्म में शामिल होने गए थे, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी पहुंचे थे।

आमना-सामना होने पर उन्होंने सामान्य शिष्टाचार के तहत मुख्यमंत्री से बातचीत की। पीके ने तंज कसते हुए साफ किया कि इस भेंट के मायने यह कतई नहीं निकाले जाने चाहिए कि उनके विचार बदल गए हैं या वह अब सम्राट चौधरी का गुणगान करने लगेंगे।

नीतीश और लालू से भी व्यक्तिगत बैर नहीं प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक शैली पर बात करते हुए कहा कि उनका किसी भी नेता, जाति या पार्टी से कोई निजी झगड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक और वैचारिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन वह व्यक्तिगत दुश्मनी की राजनीति में विश्वास नहीं रखते।

उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वह नीतीश कुमार के साथ काम भी कर चुके हैं और उनका विरोध भी किया है, लेकिन उनसे या लालू यादव और सम्राट चौधरी से उनकी कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। उनका मुख्य लक्ष्य सिर्फ बिहार की व्यवस्था में सुधार लाना है।