बिहार MLC चुनाव: रालोमो में बगावत! 3 विधायकों ने खोला मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा बोले- सियासी नशे में लोग मदहोश

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधान परिषद चुनाव में एनडीए के सहयोगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) में एकबार फिर कलह सामने आ चुकी है। इसके तीन विधायकों ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर सारण शिक्षक निर्वाचन सीट पर निर्दलीय रामपुकार सिन्हा को समर्थन देने की घोषणा की है।

इसमें विधायक आलोक सिंह, रामेश्वर महतो और माधव आनंद शामिल हैं, जबकि यहां से जदयू ने आनंद पुष्कर को उम्मीदवार बनाया है। वहीं, रालोमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के भीतर किसी कलह की संभावना से इनकार किया है। सोमवार को उनसे जब पार्टी के तीन विधायकों के पार्टी लाइन से बाहर जाकर सारण में निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देने के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिस सीट पर एनडीए का उम्मीदवार है और हम उसके साथ हैं। मेरी पार्टी में न कोई बागी है और नहीं बगावत है।

उन्होंने आगे कहा, इस चुनाव में चाहे विपक्ष के लोग हैं या पक्ष के लोग, पूरे राजनीतिक वातावरण में जो नशा घुल गया है उसमें कोई भी मदहोश हो जा रहा है। जदयू के उम्मीदवार आनंद पुष्कर के समर्थन में वोट मांगते हुए कुशवाहा ने कहा कि वो एनडीए उम्मीदवार के साथ हैं।