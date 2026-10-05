'नीतीश कुमार ही पार्टी के पावर सेंटर', अनंत से तकरार के बीच JDU प्रत्याशी नीरज का बयान

राज्य ब्यूरो, पटना। विधान परिषद चुनाव (Bihar MLC Election) के लिए पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी नीरज कुमार ने सोमवार को नामांकन के पहले कहा कि जदयू में नीतीश कुमार ही पावर सेंटर हैं। पार्टी और गठबंधन सबसे बड़ा होता है।

नीरज का विरोध कर रहे अनंत सिंह (Anant Singh) ने एक दिन पहले यह कहा था कि अगर नीतीश कुमार उन्हें मनाते तो वह मान जाते। 'नीतीश का आशीर्वाद ही हम लोगों के लिए काफी' इस बारे में जब नीरज से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस तरह की अपेक्षा रखना भी अपराध है। हम इस तरह की अपेक्षा नीतीश कुमार से कैसे कर सकते हैं? उनका आशीर्वाद ही हम लोगों के लिए काफी है।