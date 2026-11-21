जागरण संवाददाता, पटना। राजद एमएलसी सुनील कुमार सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गर्दनीबाग थाने में दर्ज 16.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी है।

पुलिस ने अनुसंधान के दौरान शिकायत में लगाए गए आरोपों को सत्य पाया है। मामले में पर्याप्त साक्ष्य मिलने का भी दावा किया गया है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट ने सुनील सिंह को सात दिसंबर को उपस्थित होने के लिए नोटिस भेजा है।

पैसे लेकर माल नहीं देने का आरोप सुनील सिंह पर भारत चना दाल की आपूर्ति के नाम पर 16.50 लाख रुपये लेकर माल नहीं देने का आरोप है। इस संबंध में आशा इंटरप्राइजेज की प्रोपराइटर मेघा ने एक जून 2025 को गर्दनीबाग थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मेघा गर्दनीबाग थाना क्षेत्र की मगध विहार कालोनी की रहने वाली हैं।

शिकायत के अनुसार, मेघा फल, सब्जी और खाद्यान्न अलग-अलग सप्लायरों से खरीदकर बाजार में बेचती हैं। इसी क्रम में उन्होंने मां कालरात्रि फल सब्जी उत्पादक स्वलाभी सेवा समिति लिमिटेड के अध्यक्ष सुनील सिंह से भारत चना दाल खरीदने के लिए संपर्क किया था। इसके बाद दाल की खरीद के लिए समिति के खाते में 16.50 लाख रुपये जमा कराए गए।