राज्य ब्यूरो, पटना। चना दाल की आपूर्ति के नाम पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राजद एमएलसी सुनील कुमार सिंह के परिवार से पूछताछ शुरू कर दी है।

गुरुवार को सुनील सिंह से करीब आठ घंटे तक पूछताछ करने के बाद शुक्रवार को उनकी पत्नी वंदना सिंह और बेटे यशस्वी सिंह को पटना स्थित क्षेत्रीय कार्यालय बुलाया गया। दोनों से अलग-अलग कमरों में बैठाकर घंटों पूछताछ की गई।

ईडी की जांच का मुख्य केंद्र सहकारी समितियों के बैंक खातों में जमा रकम और उसके इस्तेमाल का ब्योरा रहा। अधिकारियों ने दोनों से खातों में आई राशि, उसके हस्तांतरण और आगे हुए लेन-देन के संबंध में जानकारी ली। साथ ही उनके बयानों का मिलान सुनील सिंह से एक दिन पहले हुई पूछताछ में मिले तथ्यों से किया जा रहा है।