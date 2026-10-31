'नेहरू वोट चोरी कर बने थे प्रधानमंत्री', राहुल गांधी और कांग्रेस पर रविशंकर प्रसाद का करारा हमला

राज्य ब्यूरो, पटना। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखी टिप्पणी की।

भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रसाद ने कांग्रेस द्वारा आयोजित माक संसद की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्थाओं का मजाक उड़ा रही है और उनका अपमान कर रही है।

उन्होंने कहा कि 1947 में देश भर के कांग्रेस प्रदेश कमेटी ने सरदार वल्लभभाई पटेल को नेता चुना था लेकिन जवाहरलाल नेहरू वोट चोरी कर प्रधानमंत्री बन गए थे।

कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर ‘जन महाभियोग’ विषय पर माक संसद का आयोजन किया था।

एक ओर राहुल गांधी संसद कार्यवाही बाधित करते हैं और दूसरी ओर इस तरह का आयोजन कर संसद और देश की जनता का मजाक उड़ा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जब चुनाव परिणाम आपके पक्ष में आते हैं तो सब ठीक रहता है। आपने हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में जीत हासिल की।

वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में जब हमें कम सीटें मिलीं, तब निर्वाचन आयोग आपके लिए सही था, लेकिन जब आप हारते हैं तो उसी आयोग की आलोचना करने लगते हैं। यह शर्मनाक है।

कांग्रेस ने सरदार वल्लभभाई पटेल का किया अपमान

प्रसाद ने कांग्रेस पर सरदार वल्लभभाई पटेल का अपमान करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वर्ष 1947 में कांग्रेस की अधिकांश प्रदेश समितियों के सदस्यों ने प्रधानमंत्री पद के लिए सरदार पटेल के नाम का प्रस्ताव किया था, लेकिन महात्मा गांधी के दबाव में उन्हें अपना नाम वापस लेना पड़ा।