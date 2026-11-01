कार, गहने या नया घर? रवि-पुष्य के महामुहूर्त में जानें आपकी राशि के लिए क्या खरीदना रहेगा सबसे लकी

जागरण संवाददाता, पटना। कार्तिक कृष्ण अष्टमी में आज रविवार को रवि-पुष्य योग का महा मुहूर्त संयोग बना है। वैदिक ज्योतिष में पुष्य नक्षत्र को सुख, समृद्धि, स्थिरता व निरंतर उन्नति का प्रतीक माना गया है।

इस नक्षत्र के अधिष्ठाता देवगुरु बृहस्पति और स्वामी शनि हैं। पुष्य नक्षत्र में सभी प्रकार की खरीदारी, नए कारोबार की शुरुआत, निवेश, बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी करना उत्तम रहेगा।

रवि-पुष्य में स्वर्ण, चांदी, भूमि-भवन, तांबे की वस्तु, लोहा व कीमती धातुओं की खरीदारी, निवेश तथा सोम-पुष्य में कपड़ा, अनाज, बर्तन, रजत पात्र, मोती, बही खाता, परिधान व अन्य उपयोगी वस्तुओं की खरीदारी करना शुभ होगा।

ज्योतिष आचार्य पंडित राकेश झा ने पंचांगों के हवाले से बताया कि कार्तिक मास में दीपावली से पहले पुष्य नक्षत्र का उत्तम संयोग बन रहा है। यह नक्षत्र रविवार की सुबह 10:49 बजे से शुरू होगा तथा सोमवार दो नवंबर की सुबह 09:18 बजे तक रहेगा।