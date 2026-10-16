सारण MLC चुनाव: खत्म हुई बगावत, रालोमो के बागी रामपुकार सिन्हा ने NDA प्रत्याशी को दिया समर्थन

राज्य ब्यूरो, पटना। राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) के बागी उम्मीदवार रामपुकार सिन्हा (Rampukar Sinha) ने बिहार विधान परिषद चुनाव (Bihar MLC Election) में सारण शिक्षक सीट से अपना दावा वापस लेने की घोषणा की है।

उन्होंने इस चुनाव में एनडीए प्रत्याशी आनंद पुष्कर (NDA Anand Pushkar) को समर्थन देने की भी घोषणा करते हुए कहा है कि वे एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। हालांकि, नाम वापसी की तिथि समाप्त होने के कारण मतपत्र पर उनका नाम दर्ज रहेगा।