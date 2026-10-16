Bihar MLC Election: निशांत कुमार के प्रचार पर अनंत सिंह ने उठाए सवाल, नीरज कुमार का पलटवार- परमिशन की जरूरत नहीं

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधान परिषद चुनाव के बीच जेडीयू की अंदरूनी सियासत में नया विवाद खड़ा हो गया है। मोकामा विधायक अनंत सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के जेडीयू प्रत्याशी नीरज कुमार के पक्ष में प्रचार करने पर सवाल उठाए हैं। वहीं, नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि निशांत कुमार को किसी की सलाह या अनुमति की जरूरत नहीं है।

नीतीश के साथ, लेकिन नीरज के खिलाफ अनंत सिंह अनंत सिंह के बयान ने इस चुनाव को केवल उम्मीदवारों की लड़ाई तक सीमित नहीं रहने दिया है। उन्होंने कहा कि निशांत कुमार को प्रचार में नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि यह पार्टी का चुनाव नहीं है। अनंत सिंह के मुताबिक, उन्होंने पहले भी निशांत कुमार को प्रचार से दूर रहने की सलाह दी थी।

अनंत सिंह ने जनता के बीच जाकर समर्थन मांगने की बात कही है। उनका रुख साफ है कि वह नीतीश कुमार के साथ हैं, लेकिन पटना स्नातक सीट पर उनकी पसंद जेडीयू प्रत्याशी नीरज कुमार नहीं, बल्कि जन सुराज के उम्मीदवार डॉ. अनुज सिंह हैं।

नीरज कुमार का पलटवार, निशांत को लेकर कही बड़ी बात अनंत सिंह की टिप्पणी पर नीरज कुमार ने कड़ा जवाब दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि अनंत सिंह कौन होते हैं, जो निशांत कुमार को सलाह दें। नीरज कुमार के मुताबिक, निशांत कुमार को किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।

उन्होंने निशांत कुमार को नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत से जोड़ते हुए कहा कि बिहार की जनता ने उन्हें स्वीकार किया है। इस जवाब के बाद चुनावी मुकाबले के साथ-साथ दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी भी चर्चा का विषय बन गई है।

पटना स्नातक सीट पर मुकाबला हुआ दिलचस्प पटना स्नातक सीट पर जेडीयू ने नीरज कुमार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि जन सुराज की ओर से डॉ. अनुज सिंह मैदान में हैं। ऐसे में अनंत सिंह का अनुज सिंह के समर्थन में खड़ा होना चुनावी समीकरणों को लेकर नई चर्चा पैदा कर रहा है।

एक ओर निशांत कुमार जेडीयू प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अनंत सिंह उसी उम्मीदवार के खिलाफ समर्थन जुटाने की बात कह रहे हैं। इससे पार्टी के भीतर मतभेद और राजनीतिक प्राथमिकताओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

अनंत सिंह के बयान से JDU की सियासत पर नजर इस पूरे विवाद की सबसे अहम बात यह है कि अनंत सिंह नीतीश कुमार के प्रति अपनी निष्ठा जताते हुए भी इस चुनाव में जेडीयू प्रत्याशी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। वहीं, नीरज कुमार ने निशांत कुमार के प्रचार को लेकर अनंत सिंह की टिप्पणी को चुनौती दी है।