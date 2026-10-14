काला चश्मा, काउबॉय हैट और खुली जीप… अनंत सिंह का 200KM लंबा रोड शो; नीतीश के गढ़ में अनुज सिंह के लिए मांगे वोट

जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ(नवादा)। पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। जदयू विधायक अनंत सिंह पार्टी प्रत्याशी नीरज कुमार के खिलाफ खुलकर प्रचार कर रहे हैं। वह जनसुराज समर्थित प्रत्याशी डॉ. अनुज सिंह के समर्थन में मैदान में उतर चुके हैं।

इसी क्रम में बुधवार को अनंत सिंह अपने समर्थकों और वाहनों के काफिले के साथ पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा पहुंचे। काउबॉय हैट और काले चश्मे में दिखा अनंत सिंह का अलग अंदाज नालंदा में अनंत सिंह अपने खास अंदाज में नजर आए। वह लाल गाड़ी पर सवार थे और उन्होंने काउबॉय हैट के साथ काला चश्मा पहन रखा था। उनके साथ समर्थकों और वाहनों का काफिला भी चल रहा था। उनके पहुंचते ही समर्थकों ने ‘देखो-देखो कौन आया, शेर आया’ के नारे लगाने शुरू कर दिए। पूरे रास्ते समर्थकों में उत्साह देखने को मिला। अनुज सिंह के समर्थन में दिखाई ताकत अनंत सिंह का यह रोड शो पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनावी माहौल के बीच हुआ। वह लगातार डॉ. अनुज सिंह के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। नालंदा में उनके पहुंचने को नीरज कुमार के समर्थन में चल रहे अभियान के जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि, अनंत सिंह ने चुनावी जीत को लेकर पूछे गए सवाल पर संक्षिप्त जवाब देते हुए कहा, ‘जीतेंगे।’ इसके बाद वह अपने काफिले के साथ आगे बढ़ गए।

नीतीश के गढ़ में नीरज और अनुज के बीच सियासी मुकाबला नालंदा को पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में यहां जदयू प्रत्याशी नीरज कुमार के खिलाफ अनंत सिंह का प्रचार करना राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है।