'ये 6 विधायक भी कब तक साथ रहेंगे...', नीतीश कुमार और JDU पर सवाल उठाने पर कांग्रेस पर भड़के राजीव रंजन

राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने गुरुवार को कांग्रेस नेता शकील अहमद खान के बयान पर तीखा हमला बोला।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेताओं के अदूरदर्शी बयानों के चलते ही पार्टी की देश भर में ऐसी दुर्दशा है और कांग्रेस राजनीतिक तौर पर रसातल में पहुंचती जा रही है।

शकील अहमद खान द्वारा एक समाचार पत्र में छपे लेख में लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एवं जदयू के अस्तित्व पर सवाल उठाने से पहले कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए।

किसी पर ऐसे अनर्गल आरोप लगाने से बचना चाहिए। कांग्रेस पर व्यंग्य करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में कभी लगातार छह दशकों तक राज करने वाली पार्टी आज महज छह विधायकों पर सिमट गई है और वो छह विधायक भी कबतक पार्टी में रहेंगे यह भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है।