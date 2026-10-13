'राहुल गांधी ने धक्का दिया', बिहार की प्रेग्नेंट पत्रकार ने कांग्रेस के मार्च में बदसलूकी का लगाया आरोप

डिजिटल डेस्क, पटना। दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सुप्रीम कोर्ट के मार्च के दौरान बिहार की एक प्रेग्नेंट महिला पत्रकार रिचा परासर के साथ बदसलूकी का मामला गरमा गया है। बीजेपी ने इस मामले में राहुल गांधी पर हमला बोला है और उन पर गुंडों जैसा बर्ताव करने का आरोप लगाया है।

रिचा परासर बिहार के सिवान जिले की रहने वाली हैं। उनकी शुरुआती शिक्षा DAV पब्लिक स्कूल सिवान से हुई है। उनके पिता सरकारी टीचर रहे हैं और मां हाउस वाइफ हैं। रिचा चार बहनों में तीसरे नंबर की बेटी हैं। रिचा तायक्वांडो की नेशनल प्लेयर रही हैं। उनकी शादी पिछले साल ही दिल्ली में हुई है। रिचा ने बताया कि यह घटना उनके लिए दिल दहलाने वाली है। कैसे हुई बदसलूकी की घटना राहुल गाधी के मार्च के दौरान वह सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थीं और बाहर गेट पर खड़ी थीं। जब राहुल गांधी आए तो उन्होंने बयान लेने के लिए माइक लगा दिया, लेकिन उनकी सिक्योरिटी ने माइक हटा दिया। थोड़ी देर बाद जब बाकी के मीडियापर्सन ने माइक लगाया तो उन्होंने भी माइक लगाया।

रिचा ने कहा कि ये मेरे लिए बड़ा अवसर था। इसलिए मैं राहुल गांधी के पास बाइट लेने पहुंची, लेकिन राहुल गांधी ने मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया। इसके तुरंत बाद राहुल गांधी ने कैमरामैन को भी खींचकर धक्का दिया, जो मेरे ऊपर गिरा और मैं सीढ़ी पर पेट के बल पर गई।। इसके बाद कई लोग ऊपर गिर गए।