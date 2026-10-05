पटना में शराब तस्करों का पुलिस पर हमला, ताबड़तोड़ फायरिंग में 6 गाड़ियों को नुकसान; 35 गिरफ्तार

संवाद सूत्र, पुनपुन। पटना जिले के बेहरावां चकिया गांव में शराब तस्करों के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची पिपरा पुलिस पर रविवार को लगातार दूसरे दिन हमला किया गया।

इस दौरान तस्करों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और पुलिस की छह गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि, फायरिंग में किसी पुलिसकर्मी के घायल होने की सूचना नहीं है।

पुलिस ने कार्रवाई के दौरान रवि मांझी के घर से एक देशी कट्टा और तीन कारतूस बरामद किए हैं। मामले में 30 से 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ आरोपित पुनपुन नदी में कूदकर फरार हो गए।

अवैध शराब के खिलाफ अभियान चला रही पुलिस

मसौढ़ी डीएसपी-1 राघव दयाल ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि दो दिन पूर्व बेहरावां चकिया में पुलिस टीम पर हुए हमले के बाद शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया।

डीएसपी के नेतृत्व में चार थानों की पुलिस गांव और पुनपुन नदी के आसपास पहुंची थी। पुलिस को देखते ही अवैध शराब निर्माण और तस्करी में शामिल लोग भागने लगे। पुलिस टीम ने पीछा कर करीब 35 लोगों को पकड़ लिया।