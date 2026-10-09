डिजिटल डेस्क, पटना। बांकीपुर विधायक और जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जदयू के पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार नीरज कुमार पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है।

उन्होंने कहा कि नीरज कुमार अपनी औकात से ऊपर उठकर बोलने लगे थे, इसलिए उनका अंत सुनिश्चित कर दिया गया है।

प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी अपनी चुनौती दोहराई। उन्होंने कहा कि यदि नीतीश कुमार मीडिया के सामने एक मिनट के लिए कह दें कि नीरज कुमार को उनका समर्थन प्राप्त है, तो वह अपना उम्मीदवार वापस ले लेंगे।

पीके शुक्रवार को पटना में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने एसआइआर को लेकर हो रहे विरोध, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और चुनाव में धनबल के इस्तेमाल पर भी अपनी बात रखी। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर उठाए सवाल प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले आठ-दस वर्षों से आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी की।