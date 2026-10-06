4 दिनों में जीतन राम मांझी का दूसरा जन्मदिन, पीएम-सीएम ने भी दी बधाई

राज्य ब्यूरो, पटना। हम के संस्थापक एवं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का मंगलवार को चार दिनों में दूसरी बार जन्मदिन मनाया गया। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, उनकी जन्मतिथि छह अक्टूबर है, जबकि हिंदी तिथि के अनुसार उनका जन्म जितिया पर्व के दिन हुआ था।

इसी कारण उनका नाम जीतन भी रखा गया। हालांकि, जीतन राम मांझी ने तीन अक्टूबर को ही अपने पैतृक गांव गया के महकार में केक काटकर अपनी जन्मतिथि मनाई थी। पीएम-सीएम ने दिया शुभकामना संदेश पार्टी कार्यालय में भी उसी दिन समारोह हुआ। मंगलवार को उनके 82वें जन्मदिवस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों एवं नेताओं ने शुभकामना संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने मांझी को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की।