PM नरेन्द्र मोदी 7 महीने बाद फिर आ रहे बिहार, वैशाली में भरेंगे हुंकार; राघोपुर पुल की देंगे सौगात

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में एनडीए सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वैशाली आएंगे। राजापाकड़ थाना क्षेत्र के जाफरपट्टी औद्योगिक क्षेत्र में प्रधानमंत्री की जनसभा होगी।

प्रधानमंत्री राघोपुर पुल का उद्घाटन करेंगे। इसके अतिरिक्त कई अन्य योजनाओं का शिलान्यास एवं कार्यारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षा में गुरुवार को लोकसेवक आवास में एनडीए के शीर्ष नेताओं की हुई बैठक में प्रधानमंत्री के यात्रा कार्यक्रम को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।