पहले सीएम सम्राट से मिलीं फिर अनंत के घर पहुंची, एक ही दिन में अक्षरा सिंह की दो बड़ी मुलाकातें

डिजिटल डेस्क, पटना। भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री और गायिका अक्षरा सिंह के हालिया कदमों ने बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज कर दी हैं।

गुरुवार को अक्षरा सिंह अपने पिता के संग पटना स्थित लोक सेवक आवास पहुंचीं, जहां उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से शिष्टाचार भेंट की।

दोनों पक्षों ने इस बैठक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं, जिसके बाद से ही उनके भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में प्रवेश को लेकर कयासबाजी शुरू हो गई है।

सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रसिद्ध कलाकार और गायिका अक्षरा सिंह ने उनसे मुलाकात की। वहीं, अभिनेत्री ने भी इन पलों को अपने प्रशंसकों के साथ साझा किया।

अनंत सिंह से भी की मुलाकात

हालांकि, अक्षरा सिंह ने इसे महज एक अनौपचारिक और शिष्टाचार मुलाकात करार दिया है। इस बैठक के तुरंत बाद वे मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह से भी मिलने पहुंचीं, जिसने राजनीतिक पंडितों का ध्यान और अधिक खींच लिया है।