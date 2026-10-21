PM-KISAN योजना की 24वीं किस्त का इंतजार होगा खत्म, जानिए कब खाते में आएंगे ₹2000 रुपये?

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में त्योहारी सीजन के बीच कास्तकारों को पीएम किसान सम्मान निधि का इंतजार है। सरकार ने इसको लेकर अभी कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन रिकॉर्ड बताते हैं कि 24वीं किस्त (pm kisan 24th installment date 2026) का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे 2019 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य सभी किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। छोटे किसानों की खेती में सहायता करने के लिए सरकार साल में 6 हजार रुपये देती है। यह पैसा 3 समान किश्तों में दिया जाता है। आमतौर पर 2 किश्तों के बीच 4 महीने का गैप होता है, जो कि 20 अक्टूबर को पूरा हो चुका है। ऐसे में सभावना जताई जा रही है कि दीपावली से पहले किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये भेज दिए जाएंगे।