PM Kisan 24वीं किस्त: ₹2,000 कब आएंगे, कैसे चेक करें पेमेंट स्टेटस? पूरी जानकारी पढ़ें

डिजिटल डेस्क, पटना। PM Kisan 24th Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना के करोड़ों लाभार्थी अब 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

यह राशि 2,000-2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। हालांकि, 24वीं किस्त जारी करने की तारीख को लेकर सरकार की ओर से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में किसानों को किसी भी वायरल दावे पर भरोसा करने के बजाय आधिकारिक पोर्टल पर अपडेट देखते रहना चाहिए। 23वीं किस्त के बाद अब 24वीं का इंतजार PM Kisan Yojana की 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की गई थी। इस दौरान 9.44 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के बैंक खातों में DBT के जरिए 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भेजी गई थी।

अब अगली किस्त को लेकर किसानों के बीच उत्सुकता बढ़ गई है। 24वीं किस्त में भी पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार 2,000 रुपये मिलने हैं। किस्त के लिए e-KYC होना जरूरी PM Kisan e-KYC अगली किस्त का लाभ लेने के लिए किसानों की e-KYC पूरी होना जरूरी है। इसके अलावा बैंक खाता आधार से लिंक होना और DBT सुविधा सक्रिय होना भी महत्वपूर्ण है। जमीन से जुड़े रिकॉर्ड का सत्यापन भी योजना के लाभ के लिए जरूरी है। इनमें से किसी स्तर पर जानकारी अधूरी या गलत होने पर भुगतान में परेशानी आ सकती है। आधार और जमीन का रिकॉर्ड भी करें चेक किसानों को अपने PM Kisan प्रोफाइल में दर्ज जानकारी भी जांच लेनी चाहिए। आधार, बैंक खाते और जमीन के रिकॉर्ड में नाम या अन्य विवरण में अंतर होने पर उसे समय रहते ठीक कराना बेहतर है।

PM Kisan पोर्टल पर उपलब्ध विकल्पों के जरिए कुछ जानकारी ऑनलाइन अपडेट की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर किसान संबंधित विभाग या CSC केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं। ऐसे चेक करें PM Kisan का स्टेटस PM Kisan Status Check किसान अपनी किस्त और लाभार्थी से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन जांच सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले PM Kisan की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर 'Know Your Status' विकल्प चुनें।

इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा दर्ज करें। OTP वेरिफिकेशन पूरा करने के बाद स्क्रीन पर पात्रता, e-KYC और भुगतान से जुड़ी जानकारी देखी जा सकती है। pmkisan.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर ‘Know Your Status’ पर क्लिक करें। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें। OTP के जरिए वेरिफिकेशन पूरा करें। स्क्रीन पर e-KYC, पात्रता और पेमेंट स्टेटस की जानकारी देखें। उपलब्ध होने पर UTR नंबर और भुगतान की तारीख भी चेक कर सकते हैं। पेमेंट की पूरी जानकारी भी मिलेगी स्टेटस चेक करते समय किसान अपने भुगतान की स्थिति, बैंक खाते से जुड़ी जानकारी, पेमेंट मोड और उपलब्ध होने पर UTR नंबर जैसी डिटेल देख सकते हैं।