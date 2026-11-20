राज्य ब्यूरो, पटना। सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव ने गुरुवार को कहा कि किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इस क्रम में रबी विपणन मौसम 2026-27 से लागू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को न्यूनतम प्रीमियम पर व्यापक बीमा सुरक्षा उपलब्ध होगी।

उन्होंने राज्य के सभी पात्र किसानों से 15 जनवरी 2027 तक योजना के अंतर्गत आवेदन करने की अपील की है। विभागीय अधिकारियों को बैंक शाखाओं, पैक्स एवं वसुधा केंद्रों के माध्यम से योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा किसानों को आवेदन में आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

रबी 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आवेदन की प्रक्रिया 15 नवंबर 2026 से प्रारंभ हो चुकी है। इच्छुक किसान 15 जनवरी 2027 तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार में किसानों को प्रतिकूल मौसम या प्राकृतिक आपदा से होने वाली फसल उत्पादन में क्षकी स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। यह योजना किसानों को कम प्रीमियम पर फसल बीमा का लाभ उपलब्ध करान की पहल है।

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से राज्य के सभी जिलों को पांच क्लस्टरों में विभाजित किया गया है। योजना के संचालन हेतु आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड का चयन किया गया है तथा दोनों बीमा कंपनियों द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।