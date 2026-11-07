फुलझड़ी से रॉकेट तक... दीवाली की चमक में छिपे हैं 8 बड़े खतरे, एक चिंगारी पड़ सकती है भारी

जागरण संवाददाता, पटना। दिवाली की रात आसमान में रंगीन रोशनी, घरों के बाहर पटाखों की गूंज और बच्चों के चेहरे पर उत्साह... त्योहार का यह नजारा हर किसी को पसंद आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस फुलझड़ी को आप सबसे सुरक्षित समझकर बच्चों के हाथ में थमा देते हैं, वही उनकी आंखों और त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है?

जिस अनार से रंगीन फव्वारा निकलता है, उसकी चिंगारी कपड़ों में आग लगा सकती है। रॉकेट की दिशा जरा सी बिगड़ी तो वह बालकनी, खिड़की या बिजली के तारों तक पहुंच सकता है। यानी हर पटाखे की अपनी चमक है तो अपना खतरा भी।

फुलझड़ी छोटी है, लेकिन चिंगारी का असर बड़ा! फुलझड़ी की चमक देखकर इसे हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। जलने के दौरान इससे निकलने वाले गर्म कण हाथ की अंगुलियों, हथेली और चेहरे को झुलसा सकते हैं। चिंगारी आंख में जाने पर कार्निया को चोट पहुंच सकती है। खासकर छोटे बच्चों के लिए यह ज्यादा जोखिम भरी हो सकती है।

अनार का फव्वारा खूबसूरत, लेकिन चिंगारी से बचना जरूरी अनार से निकलने वाली रंगीन चिंगारियां देखने में आकर्षक लगती हैं, लेकिन इनके गर्म कण त्वचा और कपड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आसपास पर्दे, सूखे पत्ते या अन्य ज्वलनशील सामान होने पर आग लगने का खतरा भी रहता है। इसे जलाने के बाद तुरंत सुरक्षित दूरी बना लें।

चकरी घूमेगी गोल-गोल, चिंगारी पहुंच सकती है आपके पास चकरी जमीन पर तेजी से घूमती है और चारों तरफ चिंगारियां छोड़ती है। असमतल सतह पर इसकी दिशा बदल सकती है। ऐसे में यह पैरों या कपड़ों तक पहुंच सकती है। इसे हाथ या पैर से रोकने की कोशिश बिल्कुल न करें। बुझी हुई चकरी को भी तुरंत न छुएं।

रॉकेट की उड़ान में रोमांच, दिशा बिगड़ी तो आफत रॉकेट की सबसे बड़ी समस्या इसकी अनिश्चित दिशा है। हवा या गलत लांचिंग स्थिति के कारण यह मकान की खिड़की, बालकनी, पेड़ या बिजली के तारों की ओर जा सकता है। इससे आग लगने और लोगों को चोट पहुंचने का खतरा रहता है। इसे कभी हाथ में पकड़कर या कांच की बोतल में रखकर नहीं छोड़ना चाहिए।

पटाखों की लड़ी: धमाके पर धमाका, कानों पर असर लड़ी में एक के बाद एक कई पटाखे फूटते हैं। लगातार तेज आवाज से कानों में घंटी बजने, दर्द और सुनने की क्षमता प्रभावित होने का खतरा रहता है। इससे निकलने वाला धुआं भी सांस संबंधी परेशानी बढ़ा सकता है। फूटते समय उसके पास खड़े होकर वीडियो बनाने का जोखिम न लें।

फ्लावर पॉट का फव्वारा भी नहीं है खतरे से खाली फ्लावर पॉट से निकलने वाली रंगीन रोशनी और गर्म चिंगारियां आसपास खड़े लोगों के चेहरे, हाथ और कपड़ों तक पहुंच सकती हैं। सूखी घास या ज्वलनशील सामान पास होने पर आग लग सकती है। इसे खुले स्थान पर रखें और पैकेट पर लिखी सुरक्षा दूरी का पालन करें।

तेज धमाके वाले पटाखे: कुछ सेकेंड का शोर, कानों को लंबा नुकसान तेज आवाज वाले पटाखों का धमाका कानों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इससे कान में घंटी बजने, दर्द और सुनाई कम देने जैसी समस्या हो सकती है। छोटे बच्चों, बुजुर्गों और हृदय रोगियों के लिए अचानक होने वाले तेज धमाके परेशानी बढ़ा सकते हैं।

धुआं छोड़ने वाले पटाखे: रंगीन नजारा, सांसों पर भारी पटाखों से निकलने वाले धुएं में सूक्ष्म कण और गैसें होती हैं, जो आंखों और गले में जलन पैदा कर सकती हैं। अस्थमा और सीओपीडी के मरीजों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है। बंद जगह या भीड़ में पटाखे जलाने से बचें। धुएं की दिशा में खड़े न हों।