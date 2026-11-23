जागरण संवाददाता, पटना। देश के विभिन्न हिस्सों में बर्ड फ्लू की आशंका के बीच पटना जू प्रशासन भी सतर्क है। वन्यजीवों को किसी भी तरह के संक्रमण से बचाने के लिए चिड़ियाघर में विशेष एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं।

जू के निदेशक डॉ. हेमंत पाटिल ने बताया कि परिसर में नियमित रूप से दवा का छिड़काव कराया जा रहा है। वहीं, पक्षियों के साथ अन्य वन्यजीवों के स्वास्थ्य पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। खासकर पक्षियों के बाड़ों और उनके आसपास के क्षेत्रों की साफ-सफाई तथा निगरानी को लेकर विशेष सावधानी बरती जा रही है। जू प्रशासन की ओर से संक्रमण की आशंका को देखते हुए नियमित अंतराल पर डिसइंफेक्शन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। पक्षियों के रहने वाले स्थानों, उनके बाड़ों और आसपास के क्षेत्र को साफ रखने के साथ वहां दवा का छिड़काव किया जा रहा है। वन्यजीवों के व्यवहार और उनकी शारीरिक स्थिति में होने वाले बदलावों पर भी नजर रखी जा रही है। किसी पक्षी या अन्य वन्यजीव में सुस्ती, भोजन कम करने, असामान्य व्यवहार या बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल जांच और उपचार की व्यवस्था करने पर जोर दिया जा रहा है।