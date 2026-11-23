जागरण संवाददाता, पटना। नालंदा में बर्ड फ्लू (एच5एन1) की पुष्टि के बाद पटना में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। फिलहाल जिले में किसी पक्षी के असामान्य रूप से मरने की सूचना नहीं है, लेकिन पशुपालन विभाग ने एहतियाती तैयारी कर ली है।

जिले में कहीं भी मृत पक्षी मिलने पर न केवल तुरंत उसकी जांच कराई जाएगी बल्कि यदि बर्ड फ़्लू की पुष्टि हो तो सैनिटाइजेशन के लिए दवाएं भी मंगवा ली हैं। पटना में नहीं आया कोई मामला जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ. अरुण कुमार ने बताया कि जिले में अभी बर्ड फ्लू का कोई मामला सामने नहीं आया है। न ही कहीं पक्षियों की असामान्य मौत की सूचना मिली है। इसके बावजूद विभाग सतर्क है।

उन्होंने कहा कि जहां भी मृत पक्षी मिलने की सूचना मिलेगी, वहां टीम भेजकर सैंपल एकत्र किया जाएगा और बर्ड फ्लू की जांच कराई जाएगी। पटना में फरवरी-मार्च में कौओं से शुरू हुआ बर्ड फ्लू पोल्ट्री केंद्र तक पहुंच गया था।