जागरण संवाददाता, पटना। मतदाता सूची (Voter List Bihar) में नाम नहीं है या उसमें किसी तरह की गड़बड़ी है तो उसे दुरुस्त कराने के लिए मतदाताओं को चार दिन विशेष मौका मिलेगा। इसके लिए जिले की सभी 14 विधानसभा क्षेत्रों के हर मतदान केंद्र पर विशेष अभियान चलाया जाएगा।

21 और 22 नवंबर तथा पांच और छह दिसंबर को बीएलओ (बूथ लेवल अफसर) सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक अपने-अपने मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। इस दौरान मतदाता नाम जोड़ने, हटाने और विवरण में सुधार के लिए आवेदन और जरूरी दस्तावेज जमा कर सकेंगे।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अर्हता तिथि एक जनवरी 2027 के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक मतदाताओं से दावा-आपत्ति प्राप्त की जा रही है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने इस प्रक्रिया में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान दिवस निर्धारित किए हैं। तीन तरह के प्रपत्रों से होगा काम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए प्रपत्र-6 भरना होगा। किसी ऐसे व्यक्ति का नाम हटवाने के लिए, जो पात्र नहीं है या जिसकी मृत्यु हो चुकी है, प्रपत्र-7 के माध्यम से दावा-आपत्ति दी जा सकती है।