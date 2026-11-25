ज्योति सिंह, पटना। घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वाली छात्राओं के लिए छात्रावास में मेस की थाली ही सेहत का सबसे बड़ा सहारा होती है। उम्मीद रहती है कि थाली में सुकून और स्वाद तो मिलेगा, लेकिन पटना विश्वविद्यालय के महिला छात्रावासों में यह उम्मीद टूटती दिख रही है।

गंगा छात्रावास में भोजन की थाली से कीड़े मिलने की शिकायतें हैं। चाय में पानी की मात्रा अधिक है। दूसरी ओर, महिमा और वैदेही छात्रावासों में छात्राएं भोजन की गुणवत्ता से संतुष्ट हैं। गंगा छात्रावास में मेस शुल्क 300 बढ़ाकर 2,800 रुपये कर दिया गया, लेकिन छात्राओं की थाली की रंगत अब भी नहीं बदली।

गंगा छात्रावास में यूजी में पढ़ने वाली छात्राएं रहती हैं। नाम नहीं छापने का अनुरोध करते हुए बताती हैं कि मेस में परोसे जाने वाले भोजन में अक्सर कीड़े निकलते हैं। शाम की चाय को लेकर भी उनकी शिकायत है। चाय में पानी की मात्रा ज्यादा रहती है।

छात्रावास में नाश्ता, दोपहर और रात का भोजन तथा शाम की चाय मेस से ही मिलती है। कुछ माह पहले ही छात्रावास के मेस की मासिक फीस 2,500 से बढ़ाकर 2,800 रुपये कर दी गई है। छात्राओं को अब हर महीने 300 रुपये अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं।