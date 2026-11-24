जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी समेत जिले में खाद्य सामग्रियों में मिलावट रोकने व मानक के अनुरूप उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए खाद्य संरक्षा विभाग गत आठ माह से लगातार छापेमारी अभियान चला रहा है।

बावजूद इसके मिठाई दुकानों, डेयरी प्रतिष्ठानों, घी कारोबारियों, पनीर निर्माण इकाइयों में अनियमितता रुक नहीं रही हैं। सोमवार को बख्तियारपुर के बाढ़ रोड स्थित एक पनीर कारखाने में खाद्य संरक्षा विभाग की टीम को छापेमारी के क्रम में शवों को संरक्षित करने वाला 130 लीटर फॉर्मेलिन मिला।

फॉर्मेलिन के साथ 635 किलो क्रीम, 360 किलो पनीर और 400 किलो दूध मौके पर ही नष्ट कराने के साथ कारखाने से 214 किलोग्राम घी जब्त किया गया। जब्त व नष्ट दुग्ध उत्पादों की कीमत 4 लाख 73 हजार 900 रुपये आंकी गई। खाद्य संरक्षा विभाग की टीम का नेतृत्व मुकेश कश्यप कर रहे थे।

जांच में न तो वैध एफएसएसएआई लाइसेंस मिला और न ही कीट नियंत्रण प्रमाणपत्र। परिसर में सफाई की स्थिति खराब थी। फर्श पर गंदा पानी जमा था। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने पनीर, दूध, घी और क्रीम के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं।

इनकी रिपोर्ट आने के बाद कारखाने से राजधानी के जिन होटलों व कैटरर्स को आपूर्ति की जाती थी, वहां भी जांच की जाएगी। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का वैध लाइसेंस लेने तक कारखाने में उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाई गई है।

बताते चलें कि चार नवंबर अगमकुआं के घी भंडार से 855 किलो घी और 174 किलो मिल्क केक जब्त किया गया था। होटलों-कैटरर्स को हो रही आपूर्ति: बख्तियारपुर के बाढ़ रोड स्थित पनीर कारखाने में तैयार होने वाला पनीर, दूध और घी होटलों व कैटरर्स को बेचा जा रहा था। यही कारण है कि कई बार भोज के बाद बड़ी संख्या में लोग फूड प्वायजनिंग आदि के शिकार होते हैं।

वहीं, खाद्य संरक्षा विभाग को खतरनाक रसायन वाले डेयरी उत्पाद किन प्रतिष्ठानों व कैटरर्स को किस मात्रा में बेचे गए, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। दूध या दुग्ध उत्पादों में क्यों मिलाते हैं जहरीला फॉर्मेलिन: फॉर्मेलिन, फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय घोल है। इसका उपयोग शवों को संरक्षित रखने, औद्योगिक व प्रयोगशाला संबंधी कार्यों व कीटाणुनाशक उत्पादों में होता है। दूध या दुग्ध उत्पाद जल्द खराब नहीं हो इसलिए डेयरी संचालक इसमें फॉर्मेलिन मिलाते हैं।