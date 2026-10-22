बिना 1 रुपये लगाए बिहार सरकार कमाएगी 1071 करोड़, पटना में Tech Park से मिलेंगी बंपर नौकरियां

राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश की राजधानी पटना के गर्दनीबाग में 413 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक टेक पार्क बनेगा। बापू टावर के पास 3.80 एकड़ जमीन पर बनने वाले इस पार्क में आईटी कंपनियों के कार्यालयों के साथ होटल, आवासीय परिसर, दुकानें और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

इसके निर्माण एवं विकास की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के उपक्रम एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को देने की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। जल्द ही सूचना प्रावैधिकी विभाग और एनबीसीसी के बीच समझौता हस्ताक्षर होंगे। इस परियोजना की खास बात यह है कि योजना में राज्य सरकार को अपने बजट से कोई पैसा नहीं लगाना होगा, बल्कि 90 साल की लीज अवधि में परियोजना से करीब 1071 करोड़ रुपये की कुल आय होने का अनुमान है।

परियोजना का उद्देश्य बिहार में आईटी कंपनियों और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को आकर्षित करना और राज्य में रोजगार तथा निवेश के अवसर बढ़ाना है। सूत्रों के अनुसार, टेक पार्क का निर्मित क्षेत्र करीब 7.43 लाख वर्गफुट होगा। यहां दो आईटी-सह-वाणिज्यिक ब्लॉक बनाए जाएंगे। ये 11 मंजिल तक होंगे। इसके अलावा, सात मंजिल का होटल और आठ मंजिल का आवासीय ब्लॉक विकसित किया जाएगा। परिसर में खुदरा दुकानें, खानपान की सुविधाएं और करीब 300 कारों की पार्किंग की व्यवस्था भी होगी।

परियोजना के विकास के लिए एनबीसीसी का चयन नामांकन के आधार पर किया गया है। सरकार को उम्मीद है कि एनबीसीसी की भागीदारी से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और टेक पार्क में आईटी कंपनियां अपनी जगह लेने के लिए आगे आएंगी। यहां बता दें कि राज्य मंत्रिमंडल ने 12 अक्टूबर की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।