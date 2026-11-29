जागरण संवाददाता, पटना। श्रीकृष्णापुरी थाना क्षेत्र के राजापुल स्थित गेट नंबर 31 के पास एक रिसोर्ट में चल रही बर्थडे पार्टी पर छापामारी कर पुलिस ने शराब के नशे में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है।

मौके से दो हथियार और शराब भी बरामद की गई है। गिरफ्तार लोगों में रिसोर्ट मैनेजर भी शामिल है। सचिवालय एसडीपीओ-2 साकेत कुमार ने बताया कि शुक्रवार की देर रात रिसोर्ट में शराब की बिक्री होने की सूचना मिली थी।