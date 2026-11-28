संवाद सूत्र, बैकुंठपुर (गोपालगंज)। ऑर्केस्ट्रा की आड़ में नाबालिग किशोरियों के शोषण का मामला सामने आने के बाद बैकुंठपुर पुलिस ने गुरुवार को कार्रवाई की।

नई दिल्ली स्थित रेस्क्यू फाउंडेशन की टीम के साथ पुलिस ने एसएच-90 किनारे रेवतिथ स्कूल के समीप संचालित सनम ऑर्केस्ट्रा में छापेमारी कर चार नाबालिग किशोरियों को बरामद किया।

सभी किशोरियां राजस्थान की रहने वाली बताई जा रही हैं। मामले में शुक्रवार को ऑर्केस्ट्रा संचालक के खिलाफ प्राथमिकी की गई। छापामारी के दौरान संचालक मौके से फरार हो गया।

रेस्क्यू फाउंडेशन के जांच अधिकारी संजय कुमार गुप्ता के लिखित आवेदन पर प्राथमिकी की गई है। जांच अधिकारी संजय कुमार गुप्ता, गोपालगंज में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर शशि सपना और बैकुंठपुर थाने के एसआई बिरजू पासवान के साथ छापामारी अभियान में शामिल थे। टीम ने ऑर्केस्ट्रा परिसर की जांच के दौरान चारों किशोरियों को बरामद किया।

पूछताछ में किशोरियों ने बताई शोषण की बात आवेदन के अनुसार, पूछताछ में किशोरियों ने आरोप लगाया कि ऑर्केस्ट्रा की आड़ में उनका शोषण किया जाता था। उन पर अश्लील नृत्य करने और अश्लील हरकतें करने के लिए दबाव बनाया जाता था। किशोरियों के बयान के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।