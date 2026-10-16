रफ्तार पकड़ रहा पटना मेट्रो का काम, रुकनपुरा और पटना जंक्शन पर डी-वॉल का निर्माण तेज

जागरण संवाददाता, पटना। पटना मेट्रो परियोजना के तहत रुकनपुरा और पटना जंक्शन मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य जारी है। दोनों स्टेशनों पर भूमिगत निर्माण को मजबूती देने के लिए डी-वॉल (डायफ्राम वॉल) का सरिया ढांचा तैयार किया जा रहा है।

वहीं, पटना जंक्शन मेट्रो स्टेशन पर निर्माण के अगले चरण की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। इसके लिए एंड स्टॉपर को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। रुकनपुरा मेट्रो स्टेशन पर डी-वॉल के निर्माण के लिए लोहे के सरियों को जोड़कर मजबूत ढांचा तैयार किया जा रहा है। भूमिगत स्टेशन के निर्माण में डी-वॉल की अहम भूमिका होती है। यह जमीन के भीतर खुदाई के दौरान मिट्टी को थामने और आसपास के क्षेत्र को स्थिर रखने में मदद करती है। इसी तरह पटना जंक्शन मेट्रो स्टेशन पर भी डी-वॉल के लिए सरिया ढांचा तैयार करने का काम चल रहा है। इसके साथ ही निर्माण की अगली प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एंड स्टॉपर को हटाकर दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा रहा है।