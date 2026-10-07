पटना मेट्रो का एक साल पूरा: 3.37 लाख से अधिक लोगों ने किया सफर, दिसंबर तक खुलेगा नया 'खेमनीचक' स्टेशन

जागरण संवाददाता, पटना। पटना मेट्रो ने अपने परिचालन के एक वर्ष पूरे कर लिए हैं। छह अक्टूबर 2025 को आइएसबीटी से भूतनाथ तक पहली मेट्रो सेवा शुरू हुई थी। एक वर्ष के सफर में मेट्रो अब आइएसबीटी से मलाही पकड़ी तक पहुंच चुकी है। इस दौरान 3,37,885 यात्रियों ने पटना मेट्रो से सफर किया है।

एक वर्ष की इस यात्रा में प्रत्येक टिकट, सफर और गंतव्य ने पटना मेट्रो की कहानी में नया अध्याय जोड़ा है। मेट्रो ने यात्रियों के भरोसे और सहयोग के लिए उनका आभार जताते हुए कहा कि यह सफर आगे भी जारी रहेगा।

आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक बढ़ा नेटवर्क पहले चरण में आईएसबीटी से भूतनाथ तक मेट्रो का परिचालन शुरू हुआ था। बाद में सेवा का विस्तार मलाही पकड़ी तक किया गया। इससे शहर के बड़े हिस्से को मेट्रो सेवा से जुड़ने का अवसर मिला है।

मेट्रो के एक वर्ष पूरे होने पर यात्रियों की संख्या 3.37 लाख के पार पहुंचना इसके प्रति बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। मेट्रो प्रशासन ने अपने संदेश में कहा कि पहले सफर से लेकर अब तक की यात्रा में यात्रियों का साथ सबसे महत्वपूर्ण रहा है।