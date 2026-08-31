पटना शराब कांड में नया मोड़: मंत्री बोले- 'जहरीली शराब से इतनी जल्दी मौत नहीं', FSL रिपोर्ट खोलेगी राज

राज्य ब्यूरो, पटना। बाढ़ में मछली और शराब पार्टी कर रहे चार दोस्तों की मौत के मामले में पुलिस और मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की प्राथमिक जांच में शराब में मेथनाल नहीं पाया गया है।

हालांकि, विस्तृत वैज्ञानिक जांच के लिए जब्त शराब की बोतल को विधि-विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) भेजा गया है, इसके बाद ही यह तय हो पाएगा कि मौत जहरीली शराब से हुई या किसी जहरीली पदार्थ के बाहर से मिलाने पर।

इस मामले में मद्य निषेध एवं उत्पाद मंत्री मदन सहनी ने कहा कि विभाग के स्तर से भी इसकी जांच कराई गई है। जांच में पता चला है कि घटनास्थल पर पांच लोग मौजूद थे। चार लोगों के द्वारा शराब का सेवन किया गया है, जबकि पांचवां गायब है। उसको पुलिस खोज रही है।

मंत्री ने कहा कि अगर शराब से मौत होती तो सबसे पहले पेट दर्द होता या आंख की रोशनी जाती। अमूमन जहरीली शराब से इतनी जल्दी मौत नहीं होती है। शवों का पोस्टमार्टम हुआ है। शराब की जांच भी कराई जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद ही यह निष्कर्ष निकल पाएगा कि शराब से मौत हुई है या जहरीली पदार्थ के मिलावट से।