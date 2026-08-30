मछली या शराब में था जहर? पटना में 2 पैग पीते ही मुंह से निकला झाग, खत्म हो गई 4 दोस्तों की जिंदगी

जागरण संवाददाता, पटना। चारों दोस्तों ने दोपहर करीब 12 बजे मछली व शराब पार्टी शुरू की। दो पैग पीने के बाद ही वे अचेत होकर गिर पड़े।

घर वाले पहले नजदीकी निजी क्लीनिक ले गए और हालत में सुधार नहीं होने पर करीब डेढ़ बजे अनुमंडल अस्पताल लेकर पहुंचे। पहले पहुंचे तीनों युवक अचेत थे और उनके मुंह से झाग निकला हुआ था।

डॉक्टरों ने उल्टी कराई लेकिन नहीं हुई। इस बीच चौथा युवक भी पहुंचा और उसने चिकित्सकों के प्रयास के बाद उल्टी की। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण अस्पताल में जमा थे, इसलिए डाक्टर ने एनएमसीएच रेफर कर दिया।

ग्रामीणों का दावा है कि तीन युवकों की अनुमंडल अस्पताल में ही मौत हो चुकी थी। हालांकि, मृत्यु का वास्तविक समय पोस्टमार्टम से ही स्पष्ट होगा।

आईजीआईएमएस के एफएमटी के विभागाध्यक्ष डॉ. अमन कुमार के अनुसार महज डेढ़ से दो घंटे में चारो का गंभीर स्थिति में पहुंचना तीव्र विषाक्तता की आशंका दिखाता है।

तेजी से हालत औद्योगिक स्प्रिट यानी मेथेनाल से बनाई शराब या उसमें अन्य गलत पदार्थों को मिलाने से अत्यधिक तीव्र जहरीला तरल बन सकता है लेकिन किस वजह से मौत हुई है यह बिना सघन प्रयोगशाला जांच के कहना मुश्किल है।