पटना में एक साथ नशा करने के बाद चार युवकों की हालत बिगड़ी! गंभीर स्थिति में पीएमसीएच रेफर
पटना के बाढ़ थाना क्षेत्र के बेढ़ना गांव में चार युवक नशीले पदार्थ का सेवन करने के बाद अचेत हो ...और पढ़ें
HighLights
बाढ़ के बेढ़ना गांव में चार युवक अचेत हुए।
नशीले पदार्थ के सेवन से बिगड़ी तबीयत, मुंह से झाग निकला।
गंभीर हालत में सभी को पटना रेफर किया गया।
संवाद सहयोगी, बाढ़ (पटना)। बाढ़ थाना क्षेत्र के बेढ़ना गांव में एक साथ बैठे चार युवकों के नशीला पदार्थ सेवन करने के बाद अचेत होने का मामला सामने आया है।
चारों युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि युवकों ने शराब पी थी या किसी अन्य नशीले पदार्थ का सेवन किया था।
बताया जा रहा है कि चारों युवक गांव के पास एक स्थान पर साथ बैठे थे। इसी दौरान उन्होंने किसी नशीले पदार्थ का सेवन किया।
कुछ देर बाद चारों की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वे अचेत हो गए। ग्रामीणों ने सभी को गंभीर हालत में बाढ़ के एक निजी क्लीनिक में भर्ती कराया।
मुंह से निकल रहा था झाग, एक जैसी थी चारों की हालत
निजी क्लीनिक में हालत गंभीर देखकर युवकों को अनुमंडलीय अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद चारों को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया।
अस्पताल पहुंचने वाले तीन युवकों के मुंह से झाग निकल रहा था। बाद में चौथे युवक को भी अस्पताल लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी रेफर कर दिए गए।
चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. श्रेया शेखर ने बताया कि ग्रामीणों के अनुसार चारों युवक कहीं बैठकर एक साथ शराब या किसी नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे थे।
तीन युवकों को पहले अस्पताल लाया गया था। उनकी स्थिति गंभीर थी और मुंह से झाग निकल रहा था। बाद में चौथे युवक को भी अस्पताल लाया गया।
उन्होंने बताया कि चारों मरीजों की स्थिति एक जैसी थी। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उन्होंने किस पदार्थ का सेवन किया था। गंभीर स्थिति को देखते हुए सभी को पटना रेफर किया गया है।
चारों युवकों की पहचान
अस्पताल लाए गए युवकों में बेढ़ना गांव निवासी शशि कुमार (32), पिता रामाकांत कुमार, विकास राम (40), पिता विरजु राम, पंकज सिंह (45), पिता नंदे सिंह और निशु कुमार (30), पिता राजू सिंह शामिल हैं।
ग्रामीण सूत्रों के अनुसार, चारों युवक साथ बैठकर शराब का सेवन कर रहे थे। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।
पुलिस और चिकित्सा जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि युवकों ने वास्तव में किस नशीले पदार्थ का सेवन किया था।चारों की हालत गंभीर होने के कारण मामले को लेकर गांव में भी चर्चा का माहौल है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है।