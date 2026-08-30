संवाद सहयोगी, बाढ़ (पटना)। बाढ़ थाना क्षेत्र के बेढ़ना गांव में एक साथ बैठे चार युवकों के नशीला पदार्थ सेवन करने के बाद अचेत होने का मामला सामने आया है।

चारों युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि युवकों ने शराब पी थी या किसी अन्य नशीले पदार्थ का सेवन किया था।

बताया जा रहा है कि चारों युवक गांव के पास एक स्थान पर साथ बैठे थे। इसी दौरान उन्होंने किसी नशीले पदार्थ का सेवन किया।

कुछ देर बाद चारों की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वे अचेत हो गए। ग्रामीणों ने सभी को गंभीर हालत में बाढ़ के एक निजी क्लीनिक में भर्ती कराया।

मुंह से निकल रहा था झाग, एक जैसी थी चारों की हालत

निजी क्लीनिक में हालत गंभीर देखकर युवकों को अनुमंडलीय अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद चारों को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया।