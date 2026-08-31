'गरीब ही मारा जा रहा...', जहरीली शराब से मौतों पर तेजस्वी का सरकार पर हमला, दलित-अतिपिछड़ों का उठाया मुद्दा

डिजिटल डेस्क, पटना। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। इसी सिलसिले में सोमवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के 1 पोलो रोड स्थित आवास पर पार्टी नेताओं की बैठक हुई।

बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, जनता के बीच लगातार संवाद बढ़ाने और आने वाले राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा हुई।

बैठक में शामिल होने पहुंचे तेजस्वी यादव ने बिहार में जहरीली शराब से चार लोगों की मौत, प्रदेश की कानून-व्यवस्था, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर और पार्टी के संगठनात्मक विस्तार को लेकर अपनी बात रखी।

'जो जनता के लिए लड़ता है, उसी पर होती है एफआईआर'

राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्ष के नेताओं पर ही एफआईआर की जाती है। उन्होंने कहा कि जो जनता के लिए लड़ता है, प्रशासन उसी के खिलाफ एफआईआर करता है।

उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जनता के मुद्दों को उठाना विपक्ष का दायित्व है और इसके लिए पार्टी लगातार संघर्ष करती रहेगी। जहरीली शराब से चार मौतों पर सरकार को घेरा बाढ़ में जहरीली शराब पीने से चार लोगों की मौत की घटना पर तेजस्वी यादव ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी जहरीली शराब के कारण लोगों की जान जा चुकी है।

तेजस्वी ने आरोप लगाया कि प्रशासन पूरी तरह लापरवाह है और कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं गंभीर चिंता का विषय हैं। लगातार गरीबों की जान जा रही है। खासकर दलित और अतिपिछड़े समाज के लोग इन घटनाओं से प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। 'मजबूत संगठन के लिए लोगों से करना होगा संवाद' आरजेडी के संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर तेजस्वी यादव ने कहा कि इसके लिए लोगों के बीच जाना होगा और उनसे संवाद करना होगा। पार्टी इसी दिशा में काम कर रही है।

पार्टी की ओर से मिली जानकारी के अनुसार 27 सितंबर तक लगातार बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में जनता के बीच जाने, संगठन बनाने और उसे सक्रिय रूप से चलाने को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। 1 पोलो रोड पर जुटे RJD के नेता तेजस्वी यादव के आवास पर हुई बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल समेत कई नेता शामिल हुए। बैठक में संगठन की मौजूदा स्थिति की समीक्षा के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा की गई।