संवाद सहयोगी, बाढ़। शराब पार्टी के दौरान चार लोगों की मौत के मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई है। घटनास्थल से मिले पांचवें गिलास ने जांच को नया मोड़ दे दिया है।

पुलिस अब उस पांचवें व्यक्ति की तलाश में जुटी है, जो घटना के समय मौके पर मौजूद था। पुलिस के अनुसार, पांचवां व्यक्ति शराब नहीं पी रहा था, लेकिन उसके गिलास में शराब रखी हुई थी।

इधर, पोस्टमार्टम के बाद प्रारंभिक जांच में चिकित्सक ने जहर की आशंका जताई है। हालांकि, जहर शराब में था या भोजन में, इसका स्पष्ट पता जांच के बाद ही चल सकेगा।

मेडिकल ऑफिसर डॉ. अजय कुमार ने बताया कि मृतकों का विसरा सुरक्षित रख लिया गया है। इसे जांच के लिए फोरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) भेजा जाएगा।

एफएसएल की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होगा कि मौत किस तरह के जहरीले पदार्थ के कारण हुई और वह पदार्थ भोजन में था या शराब में।

पोस्टमार्टम में जहर की प्रथमदृष्टया आशंका

मेडिकल ऑफिसर डॉ. अजय कुमार ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में बताया कि पोस्टमार्टम के दौरान प्रथमदृष्टया जहर की संभावना सामने आई है।

हालांकि, अभी यह कहना संभव नहीं है कि जहरीला पदार्थ शराब के माध्यम से शरीर में पहुंचा या भोजन के जरिए।उन्होंने बताया कि विसरा को सुरक्षित रखा गया है।

एफएसएल जांच के बाद ही जहरीले पदार्थ की प्रकृति और उसके स्रोत का पता चल सकेगा। पुलिस भी रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

कृषि मंत्री ने कहा- दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई

घटना की जानकारी मिलने के बाद कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मृतकों के स्वजन से मुलाकात कर उन्हें हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया और घटना पर दुख जताया।

मंत्री ने कहा कि इस गांव से उनका पुराना संबंध है और उन्होंने इसी गांव के स्कूल से शिक्षा प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि घटना बेहद दुखद है। मामले की जांच कराई जा रही है। जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।