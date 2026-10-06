18 साल की जुदाई को पटना हाई कोर्ट ने माना क्रूरता, पति को मिला तलाक; पत्नी को गुजारा भत्ता मांगने की छूट

विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट ने करीब 18 वर्षों से चले आ रहे वैवाहिक अलगाव को पति के प्रति मानसिक क्रूरता मानते हुए भोजपुर परिवार न्यायालय के तलाक के फैसले को बरकरार रखा है।

हालांकि, कोर्ट ने पत्नी को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के तहत स्थायी भरण-पोषण के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी है। ऐसा आवेदन मिलने पर परिवार न्यायालय को चार माह में उसका निपटारा करना होगा।

न्यायाधीश बिबेक चौधरी और न्यायाधीश राणा विक्रम सिंह की खंडपीठ ने पत्नी की अपील खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। अभिषेक वर्मा और खुशबू कुमारी की शादी 3 दिसंबर 2007 को हुई थी।

पति का आरोप था कि पत्नी शादी के कुछ समय बाद ही मायके चली गई और वापस नहीं लौटी। उसने दहेज हत्या के मामले में फंसाने की धमकी देने तथा परिवार से अलग रहने का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया था।

पत्नी ने इन आरोपों से इनकार करते हुए पति और ससुराल वालों पर दहेज मांगने और स्त्रीधन रखकर घर से निकालने का आरोप लगाया। मामले में पति ने 2008 में तलाक की अर्जी दायर की थी, लेकिन प्रारंभिक स्तर पर उसे खारिज कर दिया गया। बाद की न्यायिक प्रक्रिया के बाद परिवार न्यायालय ने 7 जून 2022 को तलाक का फैसला सुनाया और 22 जून को डिक्री जारी की।