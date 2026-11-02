मां ने नाबालिग बेटी को चाय की दुकान पर बैठाया? पिता के आरोप पर पटना हाईकोर्ट सख्त, जांच के आदेश

जागरण संवाददाता, पटना। नाबालिग बच्ची की सुरक्षा और हित को सर्वोपरि बताते हुए पटना हाईकोर्ट ने दरभंगा के एक पारिवारिक विवाद में गंभीर रुख अपनाया है।

कोर्ट ने इस आरोप की जांच कराने का निर्देश दिया है कि एक मां अपनी नाबालिग बेटी से चाय की दुकान पर काम करवा रही है।

कोर्ट ने कहा कि यदि बच्ची को दुकान पर बैठाकर काम कराया जा रहा है और उसे देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता है, तो उसकी सुरक्षा के लिए उचित आदेश पारित किया जाए।

न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद और न्यायाधीश सुनील दत्त मिश्रा की खंडपीठ ने अनुग्रह की ओर से दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दरभंगा के प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय को यह निर्देश दिया।

मामला पिता और मां के बीच नाबालिग बेटी की अभिरक्षा से जुड़ा है। कोर्ट ने पाया कि परिवार न्यायालय ने पांच अप्रैल 2025 के अंतरिम आदेश में बच्ची की अभिरक्षा मां के पास रखते हुए पिता को प्रत्येक शनिवार शाम से रविवार शाम तक मिलने और बच्ची को अपने साथ रखने का अधिकार दिया था।