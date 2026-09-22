कैदियों की सजा में छूट पर नहीं चलेगी मनमानी, पटना हाई कोर्ट का बिहार सरकार पर शिकंजा

विधि संवाददाता, पटना। बिहार की जेलों में बंद कैदियों की सजा में छूट (रिमिशन) को लेकर पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और जेल प्रशासन की जवाबदेही तय करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं।

न्यायाधीश बिबेक चौधरी और न्यायाधीश चंद्रशेखर झा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि रिमिशन की प्रक्रिया तय नियमों के अनुसार और पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। कैदी को दी गई छूट को मनमाने ढंग से वापस नहीं लिया जा सकता।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि हर कैदी को उसके हिस्ट्री टिकट की डुप्लीकेट प्रति दी जाए, ताकि उसे यह पता रहे कि उसे कितनी छूट मिली और कितनी काटी गई। किसी रिमिशन को जब्त करने या घटाने से पहले कैदी को सुनवाई का अवसर देना और कारण सहित आदेश पारित करना जरूरी होगा।

अनपढ़ कैदियों को भी समान अवसर कोर्ट ने कहा कि अशिक्षित होना किसी कैदी को सुधारात्मक गतिविधियों के आधार पर मिलने वाले लाभ से वंचित करने का आधार नहीं हो सकता। सरकार को अनपढ़ कैदियों के लिए ऐसा वैकल्पिक रास्ता तैयार करने पर विचार करने का निर्देश दिया गया है, जिससे वे भी अतिरिक्त रिमिशन अर्जित कर सकें।

समयपूर्व रिहाई की प्रक्रिया में अधिकारियों की देरी रोकने के लिए अलग-अलग स्तर पर समय-सीमा तय करने की सिफारिश की गई है। तय अवधि में रिपोर्ट नहीं भेजे जाने की स्थिति को कैदी के पक्ष में मानने का प्रावधान भी सुझाया गया है।