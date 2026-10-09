विधि संवाददाता, पटना। पटना हाईकोर्ट ने एक वैवाहिक अपील की सुनवाई के दौरान फैमिली कोर्ट के फैसले और उसकी कार्यशैली पर कड़ा ऐतराज जताया है।

न्यायाधीश बिबेक चौधरी और न्यायाधीश राणा विक्रम सिंह की पीठ ने पटना स्थित फैमिली कोर्ट के अपर प्रधान न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश पर आश्चर्य व्यक्त किया।

न्‍यायाधीश की ओर से घोर लापरवाही

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 'यह देखकर खेद होता है कि पटना स्थित फैमिली कोर्ट के अपर प्रधान न्यायाधीश के रैंक के एक न्यायिक अधिकारी ने मामले का फैसला करने के लिए लागू कानून की पुष्टि किए बिना ही एक मुकदमे में आदेश पारित कर दिया।