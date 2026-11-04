Gold Rate Today: दीवाली और धनतेरस से पहले सोने-चांदी की कीमतों पर नजर, ज्वेलर्स ने शुरू की एडवांस बुकिंग

जागरण संवाददाता, पटना। दीवाली और धनतेरस का त्योहार नजदीक आते ही सराफा बाजार में रौनक बढ़ने लगी है। सोने-चांदी की खरीदारी के लिए ग्राहक अभी से तैयारी कर रहे हैं। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ज्वेलर्स ने एडवांस बुकिंग और विशेष ऑफर की शुरुआत की है। वहीं, सोने-चांदी के भाव पर भी लोगों की नजर बनी हुई है।

24 कैरेट सोने का भाव 13,870 रुपये प्रति ग्राम पटलीपुत्र सराफा संघ की ओर से जारी रेट कार्ड के अनुसार, 3 नवंबर 2026 को 24 कैरेट सोने का भाव 13,870 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया। वहीं, 22 कैरेट आभूषणों की बिक्री दर 12,705 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट की दर 10,105 रुपये प्रति ग्राम रही। 14 कैरेट सोने की बिक्री दर 8,190 रुपये प्रति ग्राम बताई गई है। चांदी की कीमत 1.82 लाख रुपये प्रति किलो चांदी के भाव की बात करें तो 999 शुद्धता वाली चांदी की दर 1,82,000 रुपये प्रति किलो रही। वहीं, 990 शुद्धता वाली चांदी का भाव 1,80,000 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया। 925 चांदी के आभूषणों की बिक्री दर 179 रुपये प्रति ग्राम और 800 शुद्धता वाली चांदी की दर 161 रुपये प्रति ग्राम रही।