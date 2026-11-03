Gold Rate Today: फिर सस्ते हुए सोना-चांदी, 24 कैरेट गोल्ड ₹13760 प्रति ग्राम; जानें 22 और 18 के नए रेट

जागरण संवाददाता, पटना। पटना में सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए राहत की खबर है। पाटलिपुत्र सर्राफा संघ की 31 अक्टूबर 2026 की रेट लिस्ट के अनुसार सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोने का भाव घटकर 13,760 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं 22 कैरेट आभूषणों की बिक्री दर 12,605 रुपये प्रति ग्राम तय की गई है।

24, 22 और 18 कैरेट सोने का भाव रेट चार्ट के मुताबिक 24 कैरेट (9950) सोना 13,690 रुपये प्रति ग्राम है। 22 कैरेट आभूषणों की खरीद दर 12,225 रुपये और 18 कैरेट की बिक्री दर 10,320 रुपये प्रति ग्राम है। वहीं 18 कैरेट की खरीद दर 10,000 रुपये प्रति ग्राम रखी गई है। 14 कैरेट सोने की बिक्री दर 8,050 रुपये प्रति ग्राम है।