Gold Rate Today: सोना हुआ सस्ता, 24 कैरेट का भाव 13760 रुपये प्रति ग्राम; देखें 22 और 18 कैरेट के नए रेट

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार की राजधानी पटना में शनिवार, 31 अक्टूबर को सोने की नई दरें जारी कर दी गई हैं। पाटलिपुत्र सर्राफा संघ की ओर से जारी रेट चार्ट के मुताबिक सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। नए रेट के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 13,760 रुपये प्रति ग्राम तय की गई है। वहीं 22 कैरेट आभूषणों की बिक्री दर 12,605 रुपये प्रति ग्राम है।

24 कैरेट सोने का ताजा भाव रेट चार्ट के अनुसार 24 कैरेट (9999) सोने की कीमत 13,760 रुपये प्रति ग्राम है। वहीं 24 कैरेट (9950) सोने का भाव 13,690 रुपये प्रति ग्राम निर्धारित किया गया है। 22 और 18 कैरेट सोने की कीमत 22 कैरेट (916) आभूषणों की बिक्री दर 12,605 रुपये प्रति ग्राम और खरीद दर 12,225 रुपये है। इसी तरह 18 कैरेट (750) सोने की बिक्री दर 10,320 रुपये और खरीद दर 10,000 रुपये प्रति ग्राम है।