छठ पूजा के दौरान बाहर निकलते वक्त सावधान! पटना में 15 और 16 नवंबर को ये रास्ते रहेंगे बंद 

जागरण संवाददाता, पटना। छठ पूजा पर व्रती की सुविधा के लिए यातायात पुलिस ने विशेष ट्रैफिक प्लान जारी किया है। 15 नवंबर को पहली अघ्र्य के दिन दोपहर 12:00 से शाम 7:00 बजे और 16 नवंबर को सुबह 2:00 से 8:00 बजे या यातायात सामान्य होने तक कई मार्गों पर वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा।

छठव्रतियों के वाहन, एम्बुलेंस, अग्निशमन, मरीज और शव वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। कारगिल चौक से दीदारगंज तक अशोक राजपथ पर सामान्य वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। सभी प्रवेश मार्ग बंद होंगे। केवल खजांची रोड से छठव्रतियों के वाहन पटना कालेज और साइंस कालेज परिसर में पार्किंग के लिए जा सकेंगे। कारगिल चौक से शाहपुर तक छठव्रतियों के वाहनों को अनुमति होगी। गायघाट से अशोक राजपथ पहुंचने वाले सामान्य वाहनों को गांधी चौक से बारी पथ की ओर मोड़ा जाएगा। 15 नवंबर को दोपहर 2:00 से शाम 6:30 बजे और 16 नवंबर को सुबह 3:00 से 6:00 बजे तक दीघा मोड़ से आशियाना मोड़ की ओर उत्तर से दक्षिण जाने वाले वाहन नहीं चलेंगे। इन्हें रामजीचक मोड़ से नहर रोड होकर बेली रोड भेजा जाएगा।

पटना में निर्माण कार्य के वाहन 15 नवंबर सुबह 10 से 16 नवंबर दोपहर 12 बजे तक तथा मालवाहक बड़े वाहन 15 नवंबर सुबह 10 से 16 नवंबर सुबह 10:00 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे। जेपी सेतु पर 15 नवंबर दोपहर 2:00 से शाम 7:30 बजे और 16 नवंबर सुबह 3:00 से 6:00 बजे तक सोनपुर-छपरा से पटना आने वाले वाहन बंद रहेंगे। दानापुर और खगौल जाने वाली नगर बसें कारगिल चौक के बजाय गांधी मैदान गेट 10 या जीपीओ मल्टीमाडल हब में रुकेंगी।

दीघा और आसपास के घाटों के लिए रूट-पार्किंग सूर्य मंदिर चौहट्टा और दीघा पोस्ट ऑफिस रोड से आने वाले श्रद्धालु सूर्य मंदिर के पूर्व-पश्चिम खाली स्थानों तथा पाटीपुल अंडरपास तक रेलवे ब्रिज के नीचे वाहन पार्क करेंगे। गेट 93 घाट के वाहन गेट 93 से प्रवेश-निकास कर गंगा पथ के उत्तर-दक्षिण निर्धारित पार्किंग स्थलों पर लगेंगे।

गेट 88 और 83 घाट जाने वाले वाहन अशोक राजपथ से गंगा पथ अंडरपास होकर पहुंचेंगे और वहीं निर्धारित स्थलों पर पार्क होंगे। पाटीपुल, दीघा, शिवा और मीनार घाट जाने वाले वाहन पाटली पथ के दोनों फ्लैंक तथा रामजीचक आरओबी के ऊपर निर्धारित पार्किंग में लगेंगे।

इन घाटों के लिए जेपी सेतु एप्रोच पथ और रूपसपुर नहर रोड से आवागमन होगा। कुर्जी घाट जाने वाले वाहन कुर्जी मोड़ से जेपी गंगा पथ अंडरपास होकर उत्तर दिशा में पार्क होंगे। पहलवान और बांस घाट के वाहन अशोक राजपथ से उत्तर की ओर बने अंडरपास से घाट के पास निर्धारित पार्किंग में पहुंचेंगे।

कलेक्ट्रेट और महेंद्रू घाट जाने वाले गांधी मैदान में वाहन पार्क कर पैदल जाएंगे। पटना कालेज घाट जाने वाले खजांची रोड से प्रवेश कर पटना कालेज मैदान में और एनी बेसेंट रोड, रमना रोड व कुनकुन सिंह लेन से आने वाले श्रद्धालु साइंस कालेज में वाहन पार्क करेंगे।

जेपी गंगा पथ और अटल पथ पर प्रतिबंध दीघा गोलंबर से दीदारगंज तक जेपी गंगा पथ के दोनों फ्लैंक पर वाहनों का परिचालन और पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी। गोलंबर पर यू-टर्न नहीं होगा। दीघा से लौटने वाले वाहन एलसीटी अंडरपास से निकलेंगे।

गेट 93 के वाहन रेलवे ब्रिज के पूरब रास्ते से उतरकर दाहिने मुड़ेंगे। अन्य घाटों के लिए गंगा पथ के नीचे अंडरपास का इस्तेमाल होगा। अटल पथ से जेपी सेतु और सोनपुर की ओर सामान्य वाहनों का परिचालन 15 नवंबर सुबह 11 से रात 8 बजे तथा 16 नवंबर सुबह 2:00 से 9:00 बजे तक बंद रहेगा। आकस्मिक वाहनों को अशोक राजपथ, रूपसपुर नहर रोड और रामजीचक आरओबी के नीचे से जाने की अनुमति होगी।