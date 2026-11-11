360वें प्रकाश पर्व की तैयारी तेज, पटना नगर निगम में 21 अफसरों और अभियंताओं की तैनाती

राज्य ब्यूरो, पटना। पटना साहिब में आयोजित होने वाले गुरु गोविंद सिंह महाराज के 360वें प्रकाश पर्व को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। आयोजन के दौरान शहर की साफ-सफाई, स्वच्छता और अन्य नगर निगम संबंधी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने 21 अधिकारियों और अभियंताओं की प्रतिनियुक्ति की है। इनकी तैनाती एक दिसंबर 2026 से प्रकाश पर्व की समाप्ति तक पटना नगर निगम में रहेगी।

10 शहरों के नगर निकायों से बुलाए गए अधिकारी प्रकाश पर्व की तैयारियों को लेकर विभिन्न नगर निकायों से अधिकारियों और कर्मियों को पटना बुलाया गया है। इनमें गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बिहारशरीफ, आरा, मुंगेर, छपरा, हाजीपुर, राजगीर और बक्सर सहित अन्य नगर निकायों के अधिकारी शामिल हैं। विभाग का उद्देश्य आयोजन के दौरान नगर निगम की व्यवस्थाओं को अतिरिक्त प्रशासनिक और तकनीकी सहयोग देना है।